Les concerts à la maison – Okali Les Hautes Rongères Saint-Léonard-de-Noblat, 20 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Il s’agit d’un festival itinérant de concerts organisés chez des particuliers, dans toute la Haute-Vienne. Les habitant.es nous ouvrent les portes de leurs jardins et nous nous chargeons de l’organisation du concert. Il est ainsi possible de venir assister à un concert intimiste, unique, et chaleureux. Okali, c’est un périple aux sonorités pop, dub, et rock, dont les vagues de guitare, et les voix incarnées, sont les battements d’une musique sensible. Ce concert aura lieu chez Sara et Hugo..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 22:30:00. .

Les Hautes Rongères

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This is an itinerant festival of concerts held in private homes throughout the Haute-Vienne region. Local residents open the doors of their gardens to us, and we take charge of organizing the concert. The result is an intimate, unique and warm concert. Okali is a journey through pop, dub and rock sounds, whose guitar waves and embodied voices are the beats of a sensitive music. This concert will take place at Sara and Hugo’s home.

Se trata de un festival itinerante de conciertos organizados en casas particulares de toda la Haute-Vienne. Los vecinos nos abren las puertas de sus jardines y nosotros nos encargamos de organizar el concierto. El resultado es un concierto íntimo, único y cálido. Okali es un viaje a través del pop, el dub y el rock, con ondas de guitarra y voces encarnadas que baten una música sensible. Este concierto tendrá lugar en casa de Sara y Hugo.

Es handelt sich um ein Wanderfestival mit Konzerten, die in Privatwohnungen in der gesamten Haute-Vienne stattfinden. Die Bewohner öffnen uns die Türen ihrer Gärten und wir kümmern uns um die Organisation des Konzerts. So ist es möglich, ein intimes, einzigartiges und herzliches Konzert zu besuchen. Okali ist eine Reise mit Pop-, Dub- und Rockklängen, deren Gitarrenwellen und verkörperte Stimmen die Schläge einer sensiblen Musik sind. Dieses Konzert findet bei Sara und Hugo statt.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT de Noblat