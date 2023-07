Festivités du 13 et 14 Juillet à Les Hautes-Rivières Les Hautes-Rivières, 13 juillet 2023, Les Hautes-Rivières.

Les Hautes-Rivières,Ardennes

Programmation des festivités de la fête nationale le 13 juillet 2023 : 21h30 : Rassemblement à l’ancienne salle de Newet 21h45 : Départ retraite aux flambeaux jusqu’au pont de Les hautes Rivières 23h : Feu d’artifice tiré au bord de la Semoy 18h à 2h : Bal à la place de Hautes Rivières, buvette et barbecue, tenue par les associations « La détente sportive » et » Les Bruyères ». Programmation des festivités de la fête nationale le 14 juillet 2023 : 11h : commémoration au monument aux morts Suivi d’un vin d’honneur en guise d’apéritif. « La détente sportive féminine » et « les Bruyères, proposeront un barbecue pour poursuivre l’après-midi avec une animation musicale animée par le Duo Air2rien jusque 16h30..

Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est



July 13, 2023: 9:30 pm: Gathering at the former Newet hall 9:45 pm: Torchlight procession to the Les Hautes Rivières bridge 11 pm: Fireworks display on the banks of the Semoy river 6 pm to 2 am: Ball at the Place de Hautes Rivières, refreshment bar and barbecue, hosted by the « La détente sportive » and « Les Bruyères » associations. Program of festivities for the fête nationale on July 14, 2023: 11am: commemoration at the war memorial, followed by a vin d’honneur as an aperitif. la détente sportive féminine » and « Les Bruyères » will offer a barbecue to continue the afternoon, with musical entertainment by Duo Air2rien until 4:30pm.

Programa de las fiestas del 13 de julio de 2023: 21.30 h: concentración en la antigua sala Newet 21.45 h: desfile de antorchas hasta el puente de Hautes Rivières 23.00 h: fuegos artificiales a orillas del río Semoy 18.00 h a 02.00 h: baile en la plaza de Hautes Rivières, bar y barbacoa a cargo de las asociaciones « La détente sportive » y « Les Bruyères ». Programa de las fiestas del 14 de julio de 2023: 11:00 h: conmemoración en el memorial de guerra, seguida de un vin d’honneur como aperitivo. la détente sportive féminine » y « Les Bruyères » ofrecerán una barbacoa para continuar la tarde, con animación musical a cargo del Dúo Air2rien hasta las 16.30 horas.

Programm der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 13. Juli 2023: 21:30 Uhr: Versammlung an der alten Newet-Halle 21:45 Uhr: Fackelzug bis zur Brücke von Les hautes Rivières 23 Uhr: Feuerwerk am Ufer der Semoy 18 bis 2 Uhr: Tanz auf dem Platz von Hautes Rivières, Getränkestand und Grill, betrieben von den Vereinen « La détente sportive » und » Les Bruyères ». Planung der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 14. Juli 2023: 11 Uhr: Gedenkfeier am Kriegsdenkmal, gefolgt von einem Ehrenwein als Aperitif. « La détente sportive féminine » und « Les Bruyères, » werden ein Barbecue anbieten, um den Nachmittag mit musikalischer Unterhaltung durch das Duo Air2rien bis 16:30 Uhr fortzusetzen.

