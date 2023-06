ROLLER DANSE Les hautes promenades Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims ROLLER DANSE Les hautes promenades Reims, 9 juin 2023, Reims. ROLLER DANSE Vendredi 9 juin, 17h00 Les hautes promenades GRATUIT par l’Association Reims Roller Skating A prtir de 16 ans

En accès libre le jour J, par rotations de 20 personnes à la fois

Rnedez-vous au chemin cimenté près de l'air évènementielle exterieur, champs de mars à coté du FISE Nous vous invitons à venir avec vos rollers quads, en tenue de sport et avec votre bouteille d'eau ! Les hautes promenades Hautes Promenades, Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est

2023-06-09T17:00:00+02:00 – 2023-06-09T21:00:00+02:00

