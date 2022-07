Les Harmonies du Perche

2022-08-14 19:00:00 – 2022-08-14 Le Festival « Les Harmonies du Perche » a pour objectif de faire jouer ensemble des musiciens à l’aube de leur carrière et des musiciens chevronnés pour œuvrer au rayonnement de la musique classique. A 19 heures : Promenade dans le temps Thomaz Tavares : Flute

Rieko Tsuchida : Piano

Samuel Bismut : Piano

Denis Pascal : Piano

