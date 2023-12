Cet évènement est passé Atelier créatif « Brassards » Les Hardys Béhelec Saint-Marcel Catégories d’Évènement: Morbihan

Début : 2023-04-19 15:00:00

fin : 2023-04-19 16:00:00 . Découverte de la signification et de l’utilisation du brassard durant la seconde guerre mondiale. Chaque participant repart avec sa création à l’issue de la séance. 5€ en supplément du billet d’entrée.

Réservation obligatoire – Nombre de participants limité

Informations et réservations au 02 97 75 16 90 ou mediation.musee@oust-broceliande.bzh .

Les Hardys Béhelec Musée de la Résistance

Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne

