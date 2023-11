Rien – Jeune public Les Haras Saint-Gaudens, 6 avril 2024, Saint-Gaudens.

Rien – Jeune public Samedi 6 avril 2024, 16h00 Les Haras Enfant 4 € – Adulte 6 €

Connaissez-vous un être humain,enfant ou adulte, qui n’a jamais

voulu posséder plus que ce qu’il a ?

Qui n’a jamais rêvé ou tenté de dominer qui que ce soit ? Ou encore imaginé un autre monde que le sien… Possession, autorité, propriété, spiritualité, peur du vide, conscience de l’autre et de soi-même… Tous ces archétypes sont en l’homme et le constituent depuis la nuit des temps. Rien, un personnage qui découvre sa capacité à être humain, propose de les observer attentivement avant d’en rire.

Sur une grande table blanche, au milieu d’un plateau noir, manipulation à 4

mains d’une marionnette faite d’un bout de tissu. Elle erre seule au milieu de cubes de formes et tailles différentes qui évoquent le carré blanc sur fond blanc de Malévitch.

Rire de soi-même, pour tenter de comprendre l’être humain, voilà la proposition de Rien.

Les Haras 31800 saint gaudens rue lavoisier Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.95.57.87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_GAUDENS_CULTURE&SPC=18786 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T16:45:00+02:00

2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T16:45:00+02:00

Atelier des songes