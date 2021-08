Albi Office de Tourisme Albi, Tarn Les Happy Time de l’Office de Tourisme Office de Tourisme Albi Catégories d’évènement: Albi

Les romans albigeois Venez découvrir l’univers d’écrivains locaux et profitez de leur présence pour faire dédicacer votre livre / vos achats. Des instants conviviaux à partager avec des acteurs locaux à la Boutique de l’Office de Tourisme d’Albi : artisans, artistes, producteurs…partenaires de l’Office de Tourisme d’Albi. Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T18:00:00

