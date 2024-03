Les hamsters n’existent pas Espace Tonkin Villeurbanne, mercredi 3 avril 2024.

Les hamsters n’existent pas Par la compagnie Si sensible – Antonio Carmona.

D’après le livre éponyme publié aux éditions Théâtrales Jeunesse Mercredi 3 avril, 19h00 Espace Tonkin 7 €

Début : 2024-04-03T19:00:00+02:00 – 2024-04-03T20:00:00+02:00

Baptiste a un hamster qui s’appelle Bubulle. Pendant la semaine, il lui invente des parcours délirants dans la maison… Ce qui rend son père un peu fou. Les week-ends, Baptiste doit laisser son hamster pour aller chez sa mère et son nouvel amoureux, un gars trop classe ! Tout semble aller pour le mieux dans la vie de Baptiste, même si son père n’est pas très doué pour rigoler, même si sa mère a souvent la tête ailleurs. Et puis, une nuit, tout bascule : Bubulle disparaît. « Il s’est enfui par la fenêtre », a dit papa. Mais Baptiste sait que ce n’est pas vrai. Parce qu’il a vu ce qui s’est passé… Pour cette nouvelle création, Antonio Carmona crée un spectacle minimaliste mais épique, aux allures de cartoon, pour parler du mensonge et des secrets de famille.

Tarif : 7 euros

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.espacetonkin.fr/les-hamsters-n-existent-pas »}]

© Christophe Raynaud de Lage