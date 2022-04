LES HALOPHILES (LES PLANTES DU SEL) Marsal Marsal Catégories d’évènement: Marsal

Moselle

LES HALOPHILES (LES PLANTES DU SEL) Marsal, 12 juillet 2022, Marsal. LES HALOPHILES (LES PLANTES DU SEL) porte de france Devant le musée du sel Marsal

2022-07-12 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-12 17:00:00 17:00:00 porte de france Devant le musée du sel

Marsal Moselle Marsal 5 EUR Le CEN Lorraine propose une découverte des Halophiles (les plantes du sel) en partenariat avec le Musée départemental du Sel. Visite guidée du musée puis conférence et découverte d’une mare salée. Avec Thierry GYDE. Réservation obligatoire au Musée du Sel au 03 87 35 01 50. animation@cen-lorraine.fr +33 3 87 03 00 97 porte de france Devant le musée du sel Marsal

dernière mise à jour : 2022-04-14 par OT DU PAYS SAULNOIS

Détails Catégories d’évènement: Marsal, Moselle Autres Lieu Marsal Adresse porte de france Devant le musée du sel Ville Marsal lieuville porte de france Devant le musée du sel Marsal Departement Moselle

Marsal Marsal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marsal/

LES HALOPHILES (LES PLANTES DU SEL) Marsal 2022-07-12 was last modified: by LES HALOPHILES (LES PLANTES DU SEL) Marsal Marsal 12 juillet 2022 Marsal Moselle

Marsal Moselle