Les Halliennales, festival de l’imaginaire Complexe Pierre de Coubertin, 2 octobre 2021, Hallennes-lez-Haubourdin.

Les Halliennales, festival de l’imaginaire

Complexe Pierre de Coubertin, le samedi 2 octobre à 10:00

Entre la 9e édition, annulée en 2020, et celle de 2021, censée être la 10e, l’idée d’une édition 9 3/4 a surgi. Après tout, l’édition 9 3/4 n’est-elle pas destinée à être « fantastique » et pleine de « magie » ? Outre les dédicaces et de nombreuses animations sous le signe de l’étrange, du fantastique et du surnaturel, cette manifestation s’accompagne d’un prix littéraire et de rencontres avec les scolaires de l’agglomération. INFORMATION SANITAIRE A la suite des dernières décisions gouvernementales, la tenue des Halliennales est soumise à un certain nombre d’obligations légales. – Auteurs, artisans, visiteurs, bénévoles… Personne n’y échappera, le pass sanitaire est obligatoire pour venir aux Halliennales cette année. Pour rappel, sont aussi autorisés un test Covid négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement. – Masque obligatoire à l’intérieur du complexe. Des distributeurs de gel seront disposés régulièrement dans l’enceinte. – Jauge maximale limitée à 1 000 personnes. – Entrée et sortie bien distinctes sur place.

entrée libre

Les Halliennales, festival consacré aux littératures de l’imaginaire accueillant de nombreux invités, nordistes, nationaux et européens, écrivains et illustrateurs

Complexe Pierre de Coubertin Rue Georges Pompidou, 59320 Hallennes-lez-Haubourdin, France Hallennes-lez-Haubourdin Nord



2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00