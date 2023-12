La Soupe des Chefs Les Halles Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

fin : 2023-12-17 Kiwanis Hossegor Côte Sud organise la Soupe des Chefs au profit de l’aide à l’enfance.

Venez nombreux les 16 & 17 décembre aux Halles d’Hossegor à partir de 10h. L’association Kiwanis Hossegor Côte Sud organise la Soupe des Chefs : une vente de soupes à emporter préparées pas les chefs de notre territoire, dont les bénéfices sont reversés à des associations d’aide à l’enfance ! Lieu : Les Halles d’Hossegor

