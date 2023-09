Conférence • Troubles bipolaires Les Halles Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

Soorts-Hossegor Conférence • Troubles bipolaires Les Halles Soorts-Hossegor, 27 septembre 2023, Soorts-Hossegor. Soorts-Hossegor,Landes Troubles bipolaires, du diagnostic au rétablissement.

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . .

Les Halles Studio 40

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Bipolar disorder, from diagnosis to recovery Trastorno bipolar: del diagnóstico a la recuperación Bipolare Störungen, von der Diagnose bis zur Genesung Mise à jour le 2023-09-12 par OT Hossegor Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soorts-Hossegor Autres Lieu Les Halles Adresse Les Halles Studio 40 Ville Soorts-Hossegor Departement Landes Lieu Ville Les Halles Soorts-Hossegor latitude longitude 43.6584724;-1.4267189

Les Halles Soorts-Hossegor Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soorts-hossegor/