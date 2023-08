Les producteurs locaux sont mis à l’honneur avec Julien Laredo Brasseur de bière Sarthois Les halles site de la Tour Bourg le Roi Bourg-le-Roi, 17 septembre 2023, Bourg-le-Roi.

La Bière sarthoise

Brasserie locale engagée dans une démarche authentique, qualitative et écoresponsable. Implanté au lieu-dit Le Pavillon – rue des Vignes, rue bordant les anciens coteaux de Bonnétable. Peu importe la couleur du Pavillon, là, toutes les bières sont fermentées par des levures ou des ferments sauvages locaux. Il est donc fort possible que ce soit les mêmes qui autrefois fermentaient la vigne pour la transformer en vin…Très rares étant aujourd’hui les brasseries à procéder par des fermentations sauvages. Le résultat étant un résultat gustatif fin, évolutif et surtout sans sucre résiduels. Pour faires les bulles dans les bouteilles, plutôt que d’utiliser communément du sucre de canne, dans les Pavillons il s’agit d’un miel local (Saint Aubin des Coudrais). Le Pavillon d’Or est issu d’une fermentation naturelle (ou spontanée, comme pour les vieux vins ou le cidre), c’est l’air ambiant qui a presque tout fait pour donner une très acidulée et fruitée. Le Pavillon Blanc bénéficie des arômes de fleurs de sureau récoltées à proximité de la brasserie. Le Pavillon Blond, quant à lui, bénéficie d’une partie de houblon sauvage, toujours du lieu-dit. Ceci étant dit, et bien que les houblons américains ou néo-zélandais pourtant très à la mode n’aient pas la primeur des Pavillons, l’exotisme n’est pas exclu, tel le Pavillon Noir, une vraie bière de pirates brassée avec des bananes et noix de coco. L’accent est aussi mis sur des produits « légers » tel que des produits de nettoyages ou des étiquettes rapidement biodégradables.

Les halles site de la Tour Bourg le Roi Rue de la Libération 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire 06 13 41 12 78 https://musee-du-point-de-beauvais.fr/ La charretterie connue sous le nom de halles est située sur la site de la Tour à Bourg le Roi au pied des ruines d’un donjon du XII ème siècle stationnement à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

