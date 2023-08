LES BOUGIES GOURMANDES Les halles site de la Tour Bourg le Roi Bourg-le-Roi, 16 septembre 2023, Bourg-le-Roi.

Les artisans et producteurs locaux sont à l’honneur à Bourg le Roi

Après avoir exploré la pâtisserie sous toutes les coutures j’ai voulu allié mes deux passions qui étaient là pâtisserie et la décoration d’intérieur ce qui a donné naissance à With love, Lise en Mars 2021.

Nous n’utilisons que des matières premières de hautes qualités et certifiées. Nos parfums, nos mèches & nos pots sont français, nos cires de soja ou de colza sont européennes. Le tout est certifiés vegan, crueltyFree.

Toutes nos créations sont coulées, moulées et pochées à la main dans notre atelier à Neuvillalais (72)

Les halles site de la Tour Bourg le Roi Rue de la Libération 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire 06 13 41 12 78 https://musee-du-point-de-beauvais.fr/ La charretterie connue sous le nom de halles est située sur la site de la Tour à Bourg le Roi au pied des ruines d’un donjon du XII ème siècle stationnement à proximité

