LES ABEILLES DE NICO
16 et 17 septembre
Les halles site de la Tour Bourg le Roi
Bourg-le-Roi
entrée libre

Les producteurs locaux sont mis à l'honneur
Les abeilles de Nico miel récolté en Sarthe

Les Abeilles De Nico est une exploitation apicole située dans le département de la Sarthe dans les Pays de la Loire. Cet apiculeur élève des abeilles Buckfast ou Frère Adam dans des ruches au format Dadant. Les halles site de la Tour Bourg le Roi Rue de la Libération 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire 06 13 41 12 78 https://musee-du-point-de-beauvais.fr/ La charretterie connue sous le nom de halles est située sur la site de la Tour à Bourg le Roi au pied des ruines d’un donjon du XII ème siècle stationnement à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

06 13 41 12 78
https://musee-du-point-de-beauvais.fr/

