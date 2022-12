LES HALLES SAINT-LOUIS Laval Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

LES HALLES SAINT-LOUIS Laval, 15 décembre 2022, Laval Laval. LES HALLES SAINT-LOUIS 11 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

2022-12-15 – 2022-12-15 Laval

Mayenne Laval Fruits et de légumes de saison, poissons frais de la pêche du jour, volailles élevées dans le sud de la Mayenne, fromages sélectionnés et cave à vin, charcuterie artisanale mayennaise, des odeurs, des saveurs au sein de ce marché couvert. Bienvenue aux Halles Saint-Louis, 11 allée du Vieux Saint-Louis à Laval.

Les Halles Saint Louis sont ouvertes tous les jours, du mardi au samedi. Tous les exposants et horaires sur le site internet de Laval. Marché aux Halles Saint-Louis https://www.laval.fr/au-quotidien/commerces-et-marches/marches-hebdomadaires/les-halles-saint-louis Laval

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse 11 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne Ville Laval Laval lieuville Laval Departement Mayenne

Laval Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval-laval/

LES HALLES SAINT-LOUIS Laval 2022-12-15 was last modified: by LES HALLES SAINT-LOUIS Laval Laval 15 décembre 2022 11 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne Laval Mayenne Laval mayenne

Laval Laval Mayenne