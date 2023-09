Salon littéraire LIVRensemble Les Halles Pleumartin, 23 septembre 2023, Pleumartin.

Salon littéraire LIVRensemble Samedi 23 septembre, 10h00 Les Halles Entrée libre, gratuit

Le 1er salon des auteurs organisé par l’ABARB1 aura lieu à Pleumartin sous la halle le samedi 23 septembre 2023, à partir de 10 h.

L’entrée sera libre et gratuite. 19 auteurs et autrices sont attendus proposant une diversité de thèmes et de genres pour des lecteurs et lectrices de tous âges.

Au menu :

Echanges entre public et exposants, ateliers autour de l’expression écrite, spectacle, conférence et découverte de la bibliothèque.

1 : Association des Bénévoles et Amis du Réseau des Bibliothèques des Vals de Gartempe et Creuse

