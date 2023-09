Visitez l’exposition « Autour du fil » Les Halles Mirecourt, 15 septembre 2023, Mirecourt.

Visitez l’exposition « Autour du fil » 15 – 17 septembre Les Halles Entrée libre

Venez admirer une exposition de dentelles anciennes et contemporaines de Mirecourt, avec des modèles d’exception.

Des accessoires en broderie et broderie perlée complèteront cette présentation.

Présence de dentellières.

Les Halles rue des Cloîtres, 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 03 29 65 67 66 Centre de la vie marchande, ce bâtiment fut construit sur décision du Duc Henry de Lorraine (23 juin 1614), en remplacement de halles de bois, ce qui fait spécifier au Duc de construire « en bons matériaux avec force emploi de pierres de taille pour l’embellissement ». Jean La Hire, architecte, auteur des fortifications de Nancy, conçut le nouveau bâtiment dont la construction dura jusqu’en 1617. Au rez-de-chaussée avait lieu le commerce des grains, la salle de l’étage étant réservée aux drapiers, tanneurs et corroyeurs. Au cours du siècle, le bâtiment souffrit des différentes guerres, mais fut toujours réparé. Lieu public très fréquenté, le périmètre des Halles fut élu pour recevoir la lanterne (1668), puis la girouette et le cheval de bois pour exposer publiquement malfaiteurs et femmes adultères. En 1860, modification de la façade Ouest par ajout d’une balustrade en pierre de taille ajourée en entrelacs. A cette période, la salle du premier étage servait aux réunions publiques, banquets. Plus tard, elle servit de salle de ventes aux enchères. Sur la façade Est des Halles, remarquez l’écusson aux premières armes de Mirecourt « de sinople (vert) à la fasce d’or ». Parking

