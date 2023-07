Marché créatif Les Halles Médiévales Dives-sur-Mer, 7 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

L’atelier créatif expose ses réalisations sous les formats les plus divers (couture, tricot, perles, papier). L’occasion de repartir avec des pièces uniques et surtout hautes en couleurs !.

2023-07-07 10:00:00 fin : 2023-07-07 18:00:00. .

Les Halles Médiévales Rue Paul Canta

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The creative workshop exposes its fashion artists in various formats. The opportunity to leave with unique and especially colorful pieces!

El taller creativo expone sus creaciones en una amplia gama de formatos (costura, punto, abalorios, papel). ¡Es una gran oportunidad para llevarse a casa piezas únicas y llenas de color!

Die Kreativwerkstatt stellt ihre Werke in den verschiedensten Formaten aus (Nähen, Stricken, Perlen, Papier). Die Gelegenheit, einzigartige und vor allem farbenfrohe Stücke mit nach Hause zu nehmen!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité