APPRENDRE OU À JETER Les Halles La Bernerie-en-Retz, 18 novembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

6ème édition du Festival « Apprendre ou à jeter »: réfléchir, agir, ne plus polluer…suivi d’un ciné-débat « Tout Déballer ».

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Les Halles

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



6th edition of the « Learn or Throw Away » Festival: think, act, stop polluting…followed by a film-debate « Tout Déballer »

6ª edición del Festival « Aprender o tirar »: pensar, actuar, dejar de contaminar… seguido de un cine-debate « Tout Déballer »

6. Ausgabe des Festivals « Lernen oder wegwerfen »: nachdenken, handeln, nicht mehr verschmutzen…gefolgt von einer Filmdebatte « Tout Débaler » (Alles auspacken)

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire