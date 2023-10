SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS les Halles La Bernerie-en-Retz, 18 novembre 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Retrouvez le programme des animations de la semaine européenne de réduction des déchets organisée par Pornic agglo Pays de Retz..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 15:00:00. .

les Halles

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Find out more about the program of events for the European Waste Reduction Week organized by Pornic agglo Pays de Retz.

Consulte el programa de actos de la Semana Europea de la Prevención de Residuos organizada por Pornic agglo Pays de Retz.

Hier finden Sie das Animationsprogramm der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung, die von Pornic agglo Pays de Retz organisiert wird.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire