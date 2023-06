Marché franco-allemand Les Halles Gençay, 7 octobre 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

8h30 à 12h30 : marché alimentaire sous les halles avec spécialités allemandes.

Les Halles Place du Marché

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



8:30 a.m. to 12:30 p.m.: food market in the covered market hall with German specialities

de 8.30 a 12.30 h: mercado de alimentación en el mercado cubierto con especialidades alemanas

8.30 bis 12.30 Uhr: Lebensmittelmarkt in den Hallen mit deutschen Spezialitäten

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou