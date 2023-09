Journée franco-allemande Les Halles Gençay, 7 octobre 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

8h30 à 12h30 : marché alimentaire sous les halles avec spécialités allemandes

19h : repas à la salle des fêtes de Champagné St Hilaire.

Les Halles Place du Marché

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



8:30am to 12:30pm: food market under the halles with German specialities

7pm: meal at the Champagné St Hilaire village hall

de 8.30 a 12.30 h: mercado gastronómico bajo el mercado cubierto con especialidades alemanas

19.00 h: comida en la sala de fiestas de Champagné St Hilaire

8.30 bis 12.30 Uhr: Lebensmittelmarkt unter den Hallen mit deutschen Spezialitäten

19 Uhr: Essen in der Festhalle von Champagné St Hilaire

