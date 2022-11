Les Halles Ephémères Marseille 15e Arrondissement, 27 novembre 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Les Halles Ephémères

50 chemin de la Madrague Ville Les Halles Ephémères Marseille 15e Arrondissement 13015

2022-11-27 10:00:00 – 2022-11-27 16:00:00

Sur 1000 m2 se mêleront cuisiniers, associations locales, viticulteurs, food trucks,

maraîchers, brasseurs, écaillers, fromagers, artisans, torréfacteurs et fleuristes…

Sans oublier une expo photo, de la musique et des activités pour les enfants.

L’accès est libre et gratuit : l’occasion de venir passer un bon moment entre amis ou en famille.

Plusieurs stands pour manger à petit prix, entre 4 et 10€.

Et pourquoi pas faire quelques emplettes pour la fin d’année !

Dimanche 27 novembre 2022 entre 10h et 16h, première édition des Halles

Éphémères : un marché festif et couvert dans une friche au coeur

d’Euroméditerrannée.

leshallesephemeres@gmail.com

