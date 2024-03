Les Halles du Marché Marmande, lundi 1 janvier 2024.

Les Halles de Marmande vous accueillent du mardi au samedi de 7h à 12h30 et vous invitent à découvrir les productions, spécialités et savoir-faire locaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 07:00:00

fin : 2024-12-31 12:30:00

Place du Marché

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les Halles du Marché Marmande a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Val de Garonne