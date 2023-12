Cet évènement est passé Marché Bio de Dol-de-Bretagne Les Halles Dol-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Dol-de-Bretagne

Les Halles Dol-de-Bretagne

Début : 2023-07-04 16:30:00

fin : 2023-07-04 20:00:00 . Tous les mardis de 16h à 20h, retrouvez-nous dans une ambiance conviviale et typique de la Bretagne sous de magnifiques halles couvertes de 1879. Ce marché vous propose de rencontrer des artisans et de découvrir des producteurs locaux et leurs produits certifiés bios. Vous y trouverez du fromage, des légumes, des fruits, du pain, des produits d’épicerie, des galettes de blé noir, de la viande mais également des cosmétiques. Animations régulières toute l’année. .

Les Halles Place Chateaubriand

Dol-de-Bretagne 35120

