Le Noël des Halles les Halles de Wazemmes Lille, 2 décembre 2023, Lille.

Le Noël des Halles 2 – 16 décembre les Halles de Wazemmes Entrée libre

Le 2 décembre, rejoignez-nous pour « Le Noël des Halles », organisé par les commerçants locaux. Participez à l’inauguration de l’événement, dégustez des spécialités de Noël, et laissez-vous emporter par la Chorale Chauffe Marcelle. Une journée festive à ne pas manquer !

Ensuite, les vendredis et samedis 8, 9 et 15, 16 décembre, venez à notre marché des créateurs avec les créations uniques de 8 artisans locaux.

les Halles de Wazemmes place de la Nouvelle Aventure lille Lille 59000.0 Wazemmes Nord Hauts-de-France

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:30:00+01:00

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00