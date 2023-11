« L’Angélique de la terre à l’assiette » avec l’association Angélique Niort-Marais Poitevin à Niort Les Halles de Niort Niort, 25 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

L’Association de Angélique Niort-Marais Poitevin sera sous Les Halles de NIORT – îlot central, samedi 25 novembre à partir de 10h30 pour vous présenter son ouvrage « L’Angélique de la terre à l’assiette » aux Geste éditions.

33 recettes originales et la fabuleuse histoire de l’angélique Niort – Marais poitevin. Initié lors de la rencontre des adhérents passionnés de la plante et du photographe Darri, ce travail d’équipe vous fera voyager de la Terre à l’Assiette..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Les Halles de Niort Place des Halles

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Association de Angélique Niort-Marais Poitevin will be at Les Halles de NIORT – îlot central, on Saturday November 25 from 10:30 a.m. to present its book « L’Angélique de la terre à l’assiette » published by Geste éditions.

33 original recipes and the fabulous story of the Niort – Marais poitevin angelica. Initiated by a meeting between members who are passionate about the plant and photographer Darri, this team effort will take you on a journey from Earth to Plate.

La Association de Angélique Niort-Marais Poitevin estará en Les Halles de NIORT – îlot central, el sábado 25 de noviembre a partir de las 10.30 h para presentar su libro « L’Angélique de la terre à l’assiette » publicado por Geste éditions.

33 recetas originales y la fabulosa historia de la angélica de Niort – Marais Poitevin. Iniciado a partir de un encuentro entre miembros apasionados por la planta y el fotógrafo Darri, este trabajo de equipo le llevará en un viaje de la tierra al plato.

Die Association de Angélique Niort-Marais Poitevin wird am Samstag, den 25. November ab 10.30 Uhr in Les Halles de NIORT – îlot central sein, um Ihnen ihr Buch « L’Angélique de la terre à l’assiette » (Angelika von der Erde auf den Teller) aus dem Verlag Geste éditions vorzustellen.

33 Originalrezepte und die fabelhafte Geschichte der Angelikawurzel Niort – Marais poitevin. Das Buch entstand durch das Zusammentreffen von Mitgliedern, die sich für die Pflanze begeistern, und dem Fotografen Darri. Dieses Teamwork wird Sie auf eine Reise von der Erde bis zum Teller mitnehmen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Niort Marais Poitevin