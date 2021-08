Lusignan Mairie de Lusignan Lusignan, Vienne Les Halles de Lusignan Mairie de Lusignan Lusignan Catégories d’évènement: Lusignan

Mairie de Lusignan, le dimanche 19 septembre à 18:00 Gratuit. Entrée libre.

Moment musical sous les anciennes halles de Lusignan, avec les élèves de la Lyre Mélusine suivi du concert du Pacific Big Band de Neuville du Poitou (Jazz). Mairie de Lusignan Place de la mairie, 86600 Lusignan Lusignan Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T20:00:00

