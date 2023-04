Bal à la Fête de la Danse avec Archam Les Halles de la Jonction, Genève (CH), 14 mai 2023, .

Cette année, Pourlebal collabore avec la Fête de la Danse Genève pour offrir une belle clôture à ses festivités. Nos invités sont Archam, qui nous apportent leur belle énergie italienne pour nous offrir une initiation et un bal folk.

Bolognais de naissance, mais avec un bagage international, Archam offrent un vaste répertoire de musique Bal Folk pour expérimenter la joie et le partage qui sont au cœur de l’esprit de ses danses. Archam vient de “arciàm”, qui en dialecte bolognais signifie “appel”, le fait d’attirer l’attention. Et c’est bien la musique qui a cette capacité là !

Rendez-vous aux Halles de la Jonction, pour danser et s’initier, ou aider à initier et simplement profiter de la vie. Tout le monde est bienvenu ! Voici les informations sur le site de la Fête de la danse.

Pour connaitre Archam :

https://www.youtube.com/watch?v=PjgULQTiC-s

A r c h a m (@gli_archam) • Instagram photos and videos

Tous les infos sont ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T16:30:00+02:00 – 2023-05-14T20:30:00+02:00

