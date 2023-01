Lecture théâtralisée « Les Dérèglements de Georges » Les Halles de Gaztelu Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Lecture théâtralisée « Les Dérèglements de Georges » Les Halles de Gaztelu, 16 mars 2023, Hendaye. Lecture théâtralisée « Les Dérèglements de Georges » Jeudi 16 mars, 19h00 Les Halles de Gaztelu

Libre participation

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi Les Halles de Gaztelu 1 Rue de La Halle 64700 HENDAYE Centre-Ville Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Les Dérèglements de Georges Lecture théâtralisée de scènes des Diablogues de Roland Dubillard, avec apport de son, de musique, d’images et de vidéos.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T19:00:00+01:00

2023-03-16T20:30:00+01:00 ©Association AGORA

