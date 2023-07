Bal – animation avec le Duo simone et Ginette Les Halles de Gascogne, Léognan (33), 3 février 2024, .

Bal – animation avec le Duo simone et Ginette Samedi 3 février 2024, 21h00 Les Halles de Gascogne, Léognan (33)

What do you want to do ? New mailCopy source : événement Bal – animation avec le Duo simone et Ginette publié sur AgendaTrad

Les Halles de Gascogne, Léognan (33) Les Halles de Gascogne, 33850 Léognan, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43882 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T21:00:00+01:00 – 2024-02-04T01:00:00+01:00

2024-02-03T21:00:00+01:00 – 2024-02-04T01:00:00+01:00

baltrad balfolk