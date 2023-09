Journées du patrimoine culinaire Les Halles de Biarritz Biarritz, 27 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

1 ère édition du festival culinaire au Pays Basque du 27 au 29 octobre aux Halles de Biarritz.

Une grande fête de la gastronomie basque avec de très grands chefs pour un beau rendez-vous gourmand à Biarritz

Les Journées du Patrimoine Culinaires organisent des évènements autour des producteurs locaux, des terroirs et des chefs. L’objet est, autour de la gastronomie d’une région, de promouvoir le circuit court.

Au programme : 2 diners gastronomiques, diners gastronomiques, un grand marché de producteurs locaux, un village des chefs, un atelier de démonstration culinaire, un marché nocturne ..

Les Halles de Biarritz Rue des Halles

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1st edition of the culinary festival in the Basque Country from October 27 to 29 at Les Halles de Biarritz.

A grand celebration of Basque gastronomy with top chefs for a gourmet rendezvous in Biarritz

The Journées du Patrimoine Culinaires (Culinary Heritage Days) organize events around local producers, terroirs and chefs. The aim is to promote regional gastronomy and short supply chains.

On the program: 2 gastronomic dinners, gastronomic dinners, a large market of local producers, a village of chefs, a culinary demonstration workshop, a night market.

1ª edición del festival culinario del País Vasco del 27 al 29 de octubre en Les Halles de Biarritz.

Una gran fiesta de la gastronomía vasca con grandes chefs para un encuentro gourmet en Biarritz

Las Journées du Patrimoine Culinaires (Jornadas del Patrimonio Culinario) son una serie de eventos organizados en torno a los productores locales, los terruños y los chefs. El objetivo es utilizar la gastronomía de una región determinada para promover cadenas de suministro cortas.

En el programa: 2 cenas gastronómicas, un gran mercado de productores locales, un pueblo de chefs, un taller de demostración culinaria, un mercado nocturno.

1. Ausgabe des kulinarischen Festivals im Baskenland vom 27. bis 29. Oktober in Les Halles de Biarritz.

Ein großes Fest der baskischen Gastronomie mit sehr großen Köchen für ein schönes Gourmet-Treffen in Biarritz

Die Journées du Patrimoine Culinaires organisieren Veranstaltungen rund um lokale Produzenten, Terroirs und Köche. Ziel ist es, die Gastronomie einer Region zu präsentieren und kurze Wege zu fördern.

Auf dem Programm stehen: 2 gastronomische Abendessen, gastronomische Abendessen, ein großer Markt mit lokalen Erzeugern, ein Dorf der Köche, ein Workshop mit kulinarischen Demonstrationen, ein Nachtmarkt.

