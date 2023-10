Atelier creusage de citrouille pour enfant Les Halles-Châtelet Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier creusage de citrouille pour enfant Les Halles-Châtelet Orléans, 28 octobre 2023, Orléans. Atelier creusage de citrouille pour enfant Samedi 28 octobre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00 Les Halles-Châtelet Gratuit sur inscription Atelier creusage de citrouille pour enfant

Le samedi 28 octobre à partir de 14h

Atelier de 45 minutes encadré par deux animateurs

Au sein des Halles Châtelet

Vos enfants pourront repartir avec leur citrouille

