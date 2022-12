Mercredis de la culture – Halles Châtelet Les Halles-Châtelet Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Mercredis de la culture – Halles Châtelet Les Halles-Châtelet, 21 décembre 2022, Orléans. Mercredis de la culture – Halles Châtelet Mercredi 21 décembre, 11h00 Les Halles-Châtelet

Entrée libre

Découvrez des écrivains locaux des Éditions de Jeu de l’Oie Les Halles-Châtelet Halles-Châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Venez découvrir ces talents locaux, découvrir leurs ouvrages et échanger avec eux.

Les Éditions des Jeu de l’Oie et la ville d’Orléans, vous propose de rencontrer 6 auteurs et leurs ouvrages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T11:00:00+01:00

2022-12-21T19:00:00+01:00 Éditions du Jeu de l’Oie / Halles Châtelet

