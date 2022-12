Père Noël aux Halles Châtelet Les Halles-Châtelet Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Père Noël aux Halles Châtelet 16 – 24 décembre Les Halles-Châtelet, Orléans.

Entrée libre

Petits et grands, venez rencontrer le Père Noël Les Halles-Châtelet Halles-Châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret VENDREDI 16 DÉCEMBRE : Père Noël dans les Halles de 11h à 19h

SAMEDI 17 DÉCEMBRE :

Père Noël dans les Halles de 11h à 19h

Animation musicale : Groupomogène (9h30 puis 12h) – L’association Galaway (16h puis 17h45)

Venez aux Halles avec votre pull de Noël et rendez-vous chez Ibéri Basque, la Mère Noël distribuera des boissons chaudes à toute personne qui jouera le jeu !

VENDREDI 23 DÉCEMBRE : Père Noël dans les Halles de 11h à 19h

SAMEDI 24 DÉCEMBRE : Père Noël dans les Halles de 10h à 16h

