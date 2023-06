Fête de la musique – Cerizay Les Halles Cerizay, 21 juin 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

La Fête de la Musique met à l’honneur des artistes locaux.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Les Halles Rue des Halles

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Fête de la Musique features local artists.

Refreshments and snacks on site.

La Fiesta de la Música presenta a artistas locales.

Refrescos y aperitivos in situ.

Bei der Fête de la Musique werden lokale Künstler geehrt.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Bocage Bressuirais