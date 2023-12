Marché de Cerizay Les halles Cerizay, 16 août 2023, Cerizay.

Cerizay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-16 05:00:00

fin : 2023-08-16 13:00:00

Le cœur de la ville s’anime autour du marché. Commerçants, producteurs et artisans prennent place sous les halles et offrent une gamme de produits variés et de qualité à une clientèle toujours plus nombreuse..

Les halles

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-02-08 par OT Bocage Bressuirais