Maine-et-Loire Conférence autour de Beaufort et la musique Les Halles Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou, 16 septembre 2023, Beaufort-en-Anjou. Conférence autour de Beaufort et la musique Samedi 16 septembre, 15h30 Les Halles Beaufort-en-Anjou Entrée gratuite sur réservation, nombre de places limité Le spécialiste de la ville Jean-Marie Schio présentera pour l’occasion une conférence inédite autour du thème de la musique, des lieux et des moments forts, quand les Beaufortais investissaient encore la Place Jeanne de Laval pour leurs soirées les plus folles ! Les Halles Beaufort-en-Anjou Place des Halles 49250 Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Maine-et-Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241802687 »}, {« type »: « link », « value »: « https://3museesinsolitesenanjou.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « josephdenais@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

