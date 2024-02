Les Habits neufs de l’Empereur Pont-de-Ruan, samedi 25 mai 2024.

Les Habits neufs de l’Empereur Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Dimanche

Cette compagnie elle aussi fidèle à Vaugarni a joué à différentes reprises à peu près toutes ses créations circassiennes ou théâtrales et nous offre ici une très belle adaptation de ce célèbre conte sous forme de théâtre d’ombres technique particulièrement difficile, mais très esthétique.

Cette compagnie elle aussi fidèle à Vaugarni a joué à différentes reprises à peu près toutes ses créations circassiennes ou théâtrales et nous offre ici une très belle adaptation de ce célèbre conte sous forme de théâtre d’ombres technique particulièrement difficile, mais très esthétique.

L’effet produit est magnifique et très bien adapté au conte d’Andersen qui fustige à la fois, le pouvoir des apparences, l’hypocrisie des courtisans et l’attachement artificiel des politiques aux « atours » (supposés indispensables et mérités )de leur charge. En filigrane on peut y voir aussi une critique de la société de consommation !13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 16:00:00

fin : 2024-05-25

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Les Habits neufs de l’Empereur Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2024-02-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme