LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR ~ COMPAGNIE ESCALE Sablé-sur-Sarthe, 28 janvier 2022, Sablé-sur-Sarthe.

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR ~ COMPAGNIE ESCALE Rue Saint-Denis Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe

2022-01-28 20:30:00 – 2022-01-28 Rue Saint-Denis Espace Madeleine Marie

Sablé-sur-Sarthe Sarthe Sablé-sur-Sarthe

Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un Empereur très coquet. Un jour, se présentent au royaume deux escrocs : ils disent pouvoir confectionner le plus fabuleux des costumes avec une étoffe merveilleuse, invisible aux imbéciles. L’empereur est subjugué par leur discours… La Compagnie Escale s’empare avec talent de l’œuvre d’Andersen, dans laquelle il est question d’apparence et de différence, mais également de tromperie et de vanité. Les décors d’ombres projetés et l’utilisation de voiles mobiles composent une scénographie remarquable. La musique, jouée en direct, souligne le jeu des comédiens. Mêlant théâtre gestuel, théâtre d’ombres et masques, Les habits neufs de l’Empereur propose un incroyable ballet d’ombres, de lumière et de silhouettes découpées. Un spectacle drôle et poétique à savourer en famille !

Théâtre d’ombres ~ dès 7 ans ~ 50 min.

Rue Saint-Denis Espace Madeleine Marie Sablé-sur-Sarthe

