Les habits neufs de l’Empereur ~Compagnie Escale Espace Madeleine Marie, 28 janvier 2022, Sablé-sur-Sarthe.

Un jour, se présentent au royaume deux escrocs : ils disent pouvoir confectionner le plus fabuleux des costumes avec une étoffe merveilleuse, invisible aux imbéciles. L’empereur est subjugué par leur discours… _La Compagnie Escale_ s’empare avec talent de l’œuvre d’Andersen, dans laquelle il est question d’apparence et de différence, mais également de tromperie et de vanité. Les décors d’ombres projetés et l’utilisation de voiles mobiles composent une scénographie remarquable. La musique, jouée en direct, souligne le jeu des comédiens. Mêlant théâtre gestuel, théâtre d’ombres et masques, **Les habits neufs de l’Empereur** propose un incroyable ballet d’ombres, de lumière et de silhouettes découpées. Un spectacle drôle et poétique à savourer en famille ! ### Distribution **De et avec** Hugues Hollenstein Grit Krausse, Guillaume Druel **Silhouettes, masques, toiles peintes** lara manipoud **Conseils artistiques** Fabrizio Montecchi, Nicoletta Garioni **Direction d’acteur** Gerard Elschot **Composition musicale** Guillaume Druel Ombres Hugues Hollenstein **Costumes** Héloise Calmet Scénographie Luc Boissinot, Hugues Hollenstein **Éclairages** Nicolas Mignet, Matthieu Fays **Costumes** Héloise Calmet **Scénographie** Luc Boissinot, Hugues Hollenstein **Éclairage**s Nicolas Mignet, Matthieu Fays ### **Soutien** **Production Escal**e – Teatro Gioco Vita l **Partenaires** L’Escale (Saint-Cyr-sur-Loire) ~ L’Entracte, Scène conventionnée Art en Territoire (Sablé-sur-Sarthe) ~ L’Hectare, scène conventionnée (Vendôme) ~ La ligue de l’enseignement, Spectacles en recommandé ~ Ville de Tours ~ Label Rayons Frais l **Accueil en résidence** Le luisant (Germigny-l’Exempt) ~ L’Escale (Saint-Cyr-sur-Loire) ~ 37e Parallèle l La Compagnie Escale est conventionnée par la Région Centre-Val de Loire et soutenue par la DRAC Centre Val de Loire, la Ville de Tours et le Conseil départemental d’Indre et Loire. Escale est une des compagnies permanentes du 37e Parallèle. **Co-production** L’Entracte

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un Empereur très coquet.

Espace Madeleine Marie rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Montreux Sarthe



