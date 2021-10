Grenoble Maison de l'architecture de l'Isère Grenoble, Isère Les habitats complémentaires – surprises dessinées Maison de l’architecture de l’Isère Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Pour sa troisième résidence d’architecture, la m’A Isère a mené une réflexion sur la valorisation des centre bourg, avec un nouveau territoire d’étude : le Diois. Le sujet de la revitalisation des centres-bourgs et de l’habitat ancien, sa dimension patrimoniale, son évolution, son potentiel, sa « désirabilité » et sa durabilité nous paraît être toujours plus d’actualité. La présence du binôme d’architectes résidents, Jordane Youn Kwai Pun et Corentin Holvoet, a eu pour objectif de créer une émulation des habitants vers des projets de transformation. A partir du concept « de complémentarité » du bâti, qui ouvre vers des hypothèses de lieux partagés ou des scénarios créatifs de mise en commun ponctuelle d’espaces vacants ou peu utilisés. Ce que nous présentons à la Maison de l’Architecture de l’Isère est un ensemble d’éléments de cette restitution qui permet aux visiteurs d’appréhender cette problématique de la valorisation de l’habitat d’un centre bourg ancien, son potentiel et les perspectives possibles pour mieux vivre ensemble.

Entrée libre

