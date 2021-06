Firminy Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy Firminy, Loire Les habitants vous ouvrent les portes du « Corbu » Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Firminy Catégories d’évènement: Firminy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy

Avec la municipalité de Firminy et Saint Etienne Tourisme, des habitants vous accompagneront dans un parcours vous permettant de découvrir l’appartement temoin, un appartement privé et l’Ecole Maternelle. Point unique d’entrée, au pied de l’immeuble, pour une gestion plus facile des flux. Sur réservation.

Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy Rue de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

