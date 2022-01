Les habitants invisibles de l’Ecopôle Desnes Desnes Catégories d’évènement: Desnes

Desnes Jura Desnes Venez apprendre à lire les indices que les animaux laissent sur leur passage. Vous découvrirez ainsi que, bien souvent, il y a plus de vie autour de nous qu’il n’y parait !

christine.abt@chasseurdujura.com +33 3 84 85 19 19

