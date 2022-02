Les habitants des dunes Labenne, 8 juin 2022, Labenne.

Les habitants des dunes Labenne

2022-06-08 14:00:00 – 2022-06-08

Labenne Landes

La dune blanche est un milieu de vie se caractérisant par la sécheresse, une forte salinité et un substrat mobile. Plantes et animaux se sont adaptés et vivent dans ces conditions. Qui sont-ils, comment vivent-ils ? Découvrons leur quotidien. Balade pédestre (4 km), prévoir une protection solaire et de l’eau. Réservation obligatoire avant le 07 juin. 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.

+33 5 59 56 16 20

OTI-LAS

Labenne

dernière mise à jour : 2022-01-20 par