Les habitants des arbres Milhac-de-Nontron, samedi 27 avril 2024.

Les habitants des arbres Milhac-de-Nontron Dordogne

Les arbres sont indispensables pour d’innombrables raisons. Ils sont également l’habitat et le refuge de nombreux animaux, en tout genre et de toute taille, et ce à tous les étages! Mais qui sont ces animaux, Où s’abritent-ils et comment cohabitent-ils? Cette sortie vous livrera tous ces secrets! Inscription obligatoire. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:45:00

fin : 2024-04-27 11:45:00

Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laforetdemerveille@gmail.com

