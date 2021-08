Tupin-et-Semons Tupin-et-Semons Rhône, Tupin-et-Semons Les habitants de la mare Tupin-et-Semons Tupin-et-Semons Catégories d’évènement: Rhône

Les habitants de la mare Tupin-et-Semons, 10 août 2021, Tupin-et-Semons. Les habitants de la mare 2021-08-10 15:00:00 – 2021-08-10 Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre 1 route de Lyon

Tupin-et-Semons Rhône EUR Entre insectes étonnants et fleurs colorées, la mare reste source d’émerveillement pour petits et grands. Plongez dans ce milieu captivant et fragile, à la rencontre de ses habitants!

