Paris Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier île de France, Paris Les Habilleuses de Jean-Louis Mahé et Gill Sgambato Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Habilleuses de Jean-Louis Mahé et Gill Sgambato Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 19h30 à 21h30

gratuit

Nous vous proposons une projection du film Les Habilleuses de Jean-Louis Mahé et Gilles Sgambato. La projection sera suivie d’un moment de débat. Six jeunes filles en diplôme des métiers de la mode et des arts au lycée Paul Poiret à Paris se confrontent à la réalité de la rue pour habiller les plus démunis. L’habit est ici un formidable vecteur de réflexion qui permet à la jeune génération de faire face à al réalité de la marginalisation, de questionner la société et leur avenir. Spectacles -> Projection Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 133-135 boulevard Serurier Paris 75019

7bis : Danube (208m) 5 : Porte de Pantin (511m)

Contact :Centre Paris Anim’ https://www.paris.fr/equipements/centre-paris-anim-solidarite-angele-mercier-1129 Spectacles -> Projection

Date complète :

2021-10-08T19:30:00+02:00_2021-10-08T21:30:00+02:00

Centre Angèle Mercier

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier Adresse 133-135 boulevard Serurier Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier Paris