Les Gujaneries Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Les Gujaneries Gujan-Mestras, 1 avril 2022, Gujan-Mestras. Les Gujaneries Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

2022-04-01 – 2022-04-03 Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle

Gujan-Mestras Gironde Organisées par l’association les Couleurs du Rire

Vendredi 01/04 à 20h45. Food truck sur place à partir de 19h.

Théâtre, “Dans la peau de ma femme”

Comédie de Guilhem Connac, Pierre Dutremblay, Benoît Labannière. Avec Géraldine Bigot, Céline Arjona, Patrice Bianco et Lionel Simon. Sébastien Game : metteur en scène Samedi 02/04 à 20h45. Tapas, boissons, soft à partir de 19h.

Soirée One Woman Show

– Emma LOISELLE

“Femme de mère en fille. Depuis que l’homme est homme” mise en scène : Vincent Solignac

Daphné VIOLLET en première partie

“Comme tant d’autres ?” Dimanche 03/04 à 15h

Spectacle de magie ” l’enfant magicien ” Food truck sur place à partir de 19h 10€ le vendredi 15€ le samedi

PASS 2 soirées vendredi et samedi : 20€

Spectacle jeune public : 8€ / enfant (un accompagnant gratuit) Organisées par l’association les Couleurs du Rire

Vendredi 01/04 à 20h45. Food truck sur place à partir de 19h.

Théâtre, “Dans la peau de ma femme”

Comédie de Guilhem Connac, Pierre Dutremblay, Benoît Labannière. Avec Géraldine Bigot, Céline Arjona, Patrice Bianco et Lionel Simon. Sébastien Game : metteur en scène Samedi 02/04 à 20h45. Tapas, boissons, soft à partir de 19h.

Soirée One Woman Show

– Emma LOISELLE

“Femme de mère en fille. Depuis que l’homme est homme” mise en scène : Vincent Solignac

Daphné VIOLLET en première partie

“Comme tant d’autres ?” Dimanche 03/04 à 15h

Spectacle de magie ” l’enfant magicien ” Food truck sur place à partir de 19h 10€ le vendredi 15€ le samedi

PASS 2 soirées vendredi et samedi : 20€

Spectacle jeune public : 8€ / enfant (un accompagnant gratuit) Organisées par l’association les Couleurs du Rire

Vendredi 01/04 à 20h45. Food truck sur place à partir de 19h.

Théâtre, “Dans la peau de ma femme”

Comédie de Guilhem Connac, Pierre Dutremblay, Benoît Labannière. Avec Géraldine Bigot, Céline Arjona, Patrice Bianco et Lionel Simon. Sébastien Game : metteur en scène Samedi 02/04 à 20h45. Tapas, boissons, soft à partir de 19h.

Soirée One Woman Show

– Emma LOISELLE

“Femme de mère en fille. Depuis que l’homme est homme” mise en scène : Vincent Solignac

Daphné VIOLLET en première partie

“Comme tant d’autres ?” Dimanche 03/04 à 15h

Spectacle de magie ” l’enfant magicien ” Food truck sur place à partir de 19h 10€ le vendredi 15€ le samedi

PASS 2 soirées vendredi et samedi : 20€

Spectacle jeune public : 8€ / enfant (un accompagnant gratuit) Mairie de gujan – mestras

Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Gujan-Mestras Adresse Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Ville Gujan-Mestras lieuville Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras Departement Gironde

Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/

Les Gujaneries Gujan-Mestras 2022-04-01 was last modified: by Les Gujaneries Gujan-Mestras Gujan-Mestras 1 avril 2022 Gironde Gujan-Mestras

Gujan-Mestras Gironde